Московское метро снова заработало на старье

Московский метрополитен провел аукцион, на котором продал старые таблички и указатели. Об этом сообщает агентство «Москва».

Самым дорогим лотом аукциона стал лайтбокс «Выход в город/Нет прохода» — его продали за 51,5 тысячи рублей, что в семь раз больше стартовой цены. Указатель висел на станции метро «Охотный Ряд» с 1996 по 2018 год. Победители торгов в течение двух недель должны будут приехать на станцию «Тушинская», чтобы оплатить покупку.

По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, это первый открытый аукцион. «Люди, увлеченные темой метро, довольны и счастливы», — отметила она.

Первая волна продаж старых указателей, демонтированных со станций, прошла в январе. Посетители столичного метро приобрели более 350 устаревших, изношенных или вышедших из употребления табличек. Московская подземка заработала на этом более двух миллионов рублей.

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