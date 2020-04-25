Московское метро закроет часть выходов в город еще на 13 станциях

Московское метро из-за низкой нагрузки с 26 апреля временно закроет вестибюли еще 13 станций. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Сами станции продолжат работать, а вход в метро и выход в город будет возможен через соседние вестибюли, говорится в сообщении. Так, будут закрыты вестибюли станций «Парк культуры», «Фонвизинская», «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская», «Зябликово», «Шелепиха», «Верхние Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Орехово», «Раменки».

Как отмечается, к примеру, через станции «Владыкино» и «Фонвизинская» до режима самоизоляции за сутки проходило от 6,6 тысячи до 8,1 тысячи пассажиров, а после введения режима самоизоляции — не более 1,2 тысячи. В утренний час пик через них проходят всего около 120 пассажиров.

С 14 апреля временно были закрыты вестибюли 20 станций. В списке закрытых выходов также некоторые вестибюли станций «Косино», «Спартак», «Пионерская», «Румянцево», «Выставочная», «Озерная», «ЦСКА», «Боровское шоссе», «Кунцевская», «Пятницкое шоссе», «Говорово», «Алма-Атинская», «Мичуринский проспект», «Международная», «Савеловская», «Рассказовка», «Филевский парк», «Багратионовская».

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Режим не ограничивает права граждан на въезд в город и выезд из него.

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