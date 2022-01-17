Московского художника задержали за «фекальную» инсталляцию

Московского художника Ивана Волкова задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру».

14 января на Марсовом поле появилась инсталляция в виде пятиметровой фекалии, созданная Волковым. Сам художник сообщил изданию «Бумага», что не вкладывал какого-то определенного смысла в арт-объект, однако в сети скульптуру назвали укором в адрес недобросовестных коммунальщиков, которые не следят за уборкой улиц.

На Волкова возбудили уголовное дело по статье 244 УК России («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В постановлении говорится, что художник разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, цинично и хулигански осквернив место захоронения умерших.

По информации близких Волкова, 16 января его сняли с поезда до Москвы и доставили в отдел полиции в Санкт-Петербурге.

Ранее россиян возмутила инсталляция с изображением слова «Любовь» в голубином помете. Арт-объект заметили в парке «Сокольники».