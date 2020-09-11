Московского курьера заподозрили в «некорректных переписках» с 11-летней девочкой

Курьер Delivery Club из Москвы заинтересовался 11-летней клиенткой после того, как доставил ей заказ, и предположительно вступил с ней в переписку. По факту произошедшего была начата проверка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В компании сообщили, что начали проверять эту информацию. «С Burger King мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части — собственные курьеры сети. На текущий момент сведений, подтверждающих участие курьера Delivery Club в этом инциденте, у нас нет», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что один из курьеров компании начал писать 11-летней Лере. Он интересовался ее возрастом, отправлял некорректные сообщения, а затем стер чат. Старшая сестра девочки успела сделать несколько скринов переписки, после чего обратилась в компанию.

Это не первый случай подобного поведения сотрудников службы доставки. 4 сентября сообщалось о московском курьере, который предложил клиентке провести вместе время, пока дома нет ее мужа. После этого он был уволен.

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