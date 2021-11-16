Московского пожарного переехал вернувшийся с вызова грузовик

34-летнего сержанта противопожарной службы Алексея Митрюкова переехал грузовик КамАЗ, который возвращался с тушения огня. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

После тяжелых травм мужчина некоторое время оставался в сознании и успел поделиться подробностями несчастного случая. С утра он заступил на суточное дежурство на КПП в пожарной части на улице Озерная. Около 23 часов Митрюков увидел, что его коллеги возвращаются после вызова и отправился открывать ворота. У пожарной машины в этот момент отказали тормоза. Автомобиль протаранил ворота, затем сбил дежурного и переехал его.

На место вызвали медиков. Врачам удалось ненадолго реанимировать Митрюкова, запустив ему сердце. Пожарного доставили в больницу, где у него выявили тупую травму живота, открытый перелом костей таза с разрывом промежности и открытую черепно-мозговую травму. Повреждения были несовместимы с жизнью. Ночью мужчина скончался.

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