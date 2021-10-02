Московского школьника проверит полиция из-за роликов в TikTok

Учителя московской «Школы в Некрасовке» обратились в правоохранительные органы из-за одного из своих учеников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По имеющейся информации, преподаватель нашел страницу девятиклассника в TikTok. На ней были размещены ролики, в которых подросток говорил о завоевании вымышленных территорий, издевался над плюшевыми игрушками и говорил об оружии.

При этом школьным друзьям он рассказывал, что у него есть все необходимое для захвата школы.

Подросток поступил в «Школу в Некрасовке» в 2018 году. В декабре того же года его поставили на внутришкольный учет из-за систематического нарушения распорядка. Также у него были проблемы в общении со сверстниками. Ученика отправляли на консультации в центр психологического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

После сообщения о странном поведении школьника в правоохранительные органы полиция начал проверку самого подростка и его семьи.

Ранее Следственный комитет России начал проверку студента московского университета «Синергия». Молодой человек пошутил перед своими однокурсниками, что принесет на занятия ружье и гранаты.