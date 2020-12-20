Московскому клубу пригрозили миллионным штрафом за концерт «Кровостока»

Клубу «ГлавClub» в Москве пригрозили штрафом в 1 миллион рублей за нарушения перчаточно-масочного режима на концерте группы «Кровосток». Об этом сообщил агентству «Москва» главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По словам Поповского, речь идет о нарушениях, зафиксированных в ходе концерта, который прошел в субботу, 19 декабря. «В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50 процентами посетителей концерта. Также были выявлены нарушения требований социального дистанцирования», — уточнил инспектор.

Теперь, отметил специалист, клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае же если в заведении снова выявят подобные нарушения или окажется, что кто-то из зрителей концерта заразился коронавирусом, «ГлавClub» могут оштрафовать на 1 миллион рублей или приостановить его деятельность на 90 суток.

Ранее в декабре сообщалось, что в московский бар «Квартира», тайно работавший по ночам, несмотря на коронавирусные ограничения, пришел ОМОН. Силовикам пришлось выломать двери.

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