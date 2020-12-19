В Москве ОМОН выломал двери тайно работавшего по ночам бара и попал на видео

В московский бар «Квартира», тайно работавший по ночам, несмотря на коронавирусные ограничения, пришел ОМОН. Видео облавы публикует Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, как силовики вскрывают дверь с надписью «Мы закрыты» и обнаруживают внутри множество людей. В этот момент в баре играла музыка, посетители отдыхали без масок, социальная дистанция не соблюдалась. От администрации заведения потребовали включить свет, после чего запись оборвалась.

Telegram-канал столичного оперативного штаба сообщает, что «Квартиру» могут закрыть на 90 суток. Администрации бара грозит штраф до 300 тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью людей — до одного миллиона рублей или временное приостановление деятельности.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Охотный ряд» выявили нарушения мер профилактики коронавируса — он оказался на грани закрытия. Также стало известно о возможном закрытии ТРЦ «Европейский». Выяснилось, что в торгово-развлекательном центре не соблюдалось социальное дистанцирование, а также многие посетители были без масок и перчаток.

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