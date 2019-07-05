Московскую «Яму» открыли

Общественное пространство на Хохловской площади в Москве, известное как «Яма», снова открыто. Об этом в своем Telegram-канале сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа (ЦАО).

По ее данным, территорию площади отмыли и очистили от мусора и надписей. «Отремонтированные настилы и лавочки безопасны для посетителей. Урны и светильники заменены на новые. Восстановлены покрытие TerraWay и ливневки. Освежили ландшафтный дизайн и деревья», — добавили в префектуре.

Там также извинились за временные неудобства, связанные с закрытием общественного пространства.

1 июля в сети появились фотографии, на которых видно, как работники коммунальных служб красят бетон на «Яме» серой краской.

Ранее, 28 июня, территорию площади огородили забором с баннерной сеткой. По словам столичных властей, дополнительные работы потребовались из-за популярности пространства и его «активного использования».

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