В Госдуме опровергли утверждение «Москва для москвичей»

Депутат Госдумы Владимир Ресин опроверг популярное в народе утверждение «Москва для москвичей». Свою позицию он высказал в интервью «Российской газете».

Ресин отметил, что все россияне имеют право жить в Москве. По его мнению, нет ничего плохого в том, что выходцы из других регионов приобретают недвижимость в столице. «Например, северяне-нефтяники — они пока работают там, в отдаленных районах, поэтому у них в окнах свет не горит», — пояснил политик.

Депутат отметил, что в Москве на каждого жителя приходится в среднем по 20 квадратных метров жилья, в то время как в европейских городах этот показатель составляет 70 «квадратов». «Так что работы хватит не только нам с вами, но еще и нашим внукам. Особенно после того, как в 2012 году площадь столицы увеличилась в два с половиной раза», — подчеркнул Ресин. Он положительно отозвался о комплексной застройке города и программе реновации.

Ранее пользователи сети поспорили о том, кого можно назвать коренным москвичом.