Сегодня в 15:44
1 мин.

В Госдуме опровергли утверждение «Москва для москвичей»

Новости /
В Госдуме опровергли утверждение «Москва для москвичей»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Владимир Ресин опроверг популярное в народе утверждение «Москва для москвичей». Свою позицию он высказал в интервью «Российской газете».

Ресин отметил, что все россияне имеют право жить в Москве. По его мнению, нет ничего плохого в том, что выходцы из других регионов приобретают недвижимость в столице. «Например, северяне-нефтяники — они пока работают там, в отдаленных районах, поэтому у них в окнах свет не горит», — пояснил политик.

Депутат отметил, что в Москве на каждого жителя приходится в среднем по 20 квадратных метров жилья, в то время как в европейских городах этот показатель составляет 70 «квадратов». «Так что работы хватит не только нам с вами, но еще и нашим внукам. Особенно после того, как в 2012 году площадь столицы увеличилась в два с половиной раза», — подчеркнул Ресин. Он положительно отозвался о комплексной застройке города и программе реновации.

Ранее пользователи сети поспорили о том, кого можно назвать коренным москвичом.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.