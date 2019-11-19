Москва объявила о первом этапе перехода на раздельный сбор мусора

В Москве с 1 января 2020 года начнется первый этап перехода к раздельному сбору мусора. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.

До этого времени все дворы и объекты социальной сферы будут оснащены специальными контейнерами. На сегодняшний день более 90 процентов контейнерных площадок уже оборудовано. Уточняется, что для вторичного сырья необходимо будет использовать контейнеры с синей индикацией, для смешанных отходов, загрязненных органикой, — с серой индикацией.

Вывозом мусора будут заниматься мусоровозы с соответствующим цветом и специальной пиктограммой. Сейчас проведено брендирование более 65 процентов контейнеров.

В июне сообщалось, что также планируется проработать вопрос о присоединении к программе магазинов и иных объектов сферы торговли и обслуживания. Уточняется, что полученный во время этого эксперимента опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов.

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