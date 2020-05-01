Москва очистилась на самоизоляции

В Москве за время режима самоизоляции заметно снизилась концентрация вредных веществ в воздухе. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По данным Мосэкомониторинга, очищение воздуха произошло из-за существенного уменьшения числа машин на дорогах. «Показатели по оксиду углерода упали в 1,6 раза, диоксиду азота — в 1,9 раза, оксиду азота — в 2,5 раза, диоксиду серы — в 1,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,3 раза», — заявили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Замдиректора Мосэкомониторинга Елена Лезина отметила, что во второй половине апреля концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы оказалась в 1,1–1,2 раза ниже, чем в начале периода самоизоляции. По ее словам, наибольшее снижение характерно для оксидов азота.

В феврале руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский заявил, что за прошедшие десять лет качество воздуха в Москве улучшилось в два раза. Он связал эти изменения с «политикой города» в отношении транспорта, градостроительства, благоустройства.

29 апреля в Москве продлили режим самоизоляции на время майских праздников. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими 6, 7 и 8 мая, и с учетом праздничных дней с 1 по 5 и с 9 по 11 мая нерабочий период в стране, начавшийся в конце марта, продлится по 11 мая включительно.

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