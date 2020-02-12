В Москве улучшилось качество воздуха

В Москве за прошедшие десять лет качество воздуха улучшилось в два раза. Об этом в среду, 12 февраля, рассказал «Российской газете» руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«Загрязнение атмосферного воздуха на жилых территориях в среднем снизилось в два раза. По оксиду углерода — в 2,3 раза, по мелким взвешенным частицам — в 1,8 раза. Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился более чем на 220 тысяч тонн», — отметил эксперт.

Кульбачевский связал эти изменения с «политикой города» в отношении транспорта, градостроительства, благоустройства. Он подчеркнул, что власти продолжают работать над снижением количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин признал существование проблемы с радиацией, с которой столичные власти столкнулись при строительстве Юго-Восточной хорды. Он также заявил, что на склоне Москвы-реки рядом с заводом были обнаружены пятна радиоактивного заражения, которые само предприятие ликвидировать не планирует.

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