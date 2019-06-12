Москва подсохнет

В столичном регионе ожидается сухая погода. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает в среду, 12 июня, РИА Новости.

По ее словам, температура воздуха достигнет отметки в 26-28 градусов, ветер подует со скоростью до семи метров в секунду. В городе преимущественно будет переменная облачность, однако к вечеру возрастет вероятность дождей, местами возможны грозы, а порывы ветра могут достичь 13 метров в секунду.

В целом, отметила собеседница агентства, больших осадков в Москве не ожидается. «В Москве мы много дождей не ждем, вряд ли это будет больше 1-2 миллиметров осадков, а вот по области это может быть от нуля и до 10 миллиметров», — добавила она.

Волосюк также сообщила, что атмосферное давление в столице будет выше нормы и составит около 750 миллиметров ртутного столба.

11 июня стало известно, что в Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов. «Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой, а самое главное, понизится температура, причем сразу градусов на 8-10», — заявили синоптики.

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