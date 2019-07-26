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Москва погрузится в осень

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На следующей неделе в Москву придет экстремальное похолодание. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные, 27 и 28 июля, в городе будет по-летнему тепло — воздух прогреется до плюс 27-28 градусов. Однако уже вечером в воскресенье к столице подойдет холодный фронт, который принесет дожди и похолодание.

В начале следующей недели в тылу циклона сформируется мощный северо-восточный поток, из-за которого температура в столице еще больше понизится. Так, в ночь на среду, 31 июля, столбики термометров покажу всего плюс 4-9 градусов, днем потеплеет до плюс 12-15. Как отметили в «Фобосе», такие температурные значения характерны для конца сентября.

Ранее в июле метеорологи посоветовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за ожидающегося резкого похолодания.

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