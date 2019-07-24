Москвичам посоветовали достать теплую одежду

Москвичам следует достать из гардероба теплую одежду из-за ожидающегося резкого похолодания. Такое мнение в среду, 24 июля, высказал агентству «Москва» заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам метеоролога, в воскресенье, 28 июля, температура в столице опустится до плюс 18-23 градусов. В начале следующей недели в городе и вовсе похолодает до плюс 12-17 градусов, поэтому горожанам пригодится теплая одежда.

Как уточнил Киктев, по ночам столбики термометров будут показывать около плюс 6-12 градусов, что сравнимо с осенними показателями. При этом он отметил, что погода в Москве довольно переменчива и называть такую температуру экстремальной не стоит.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о надвигающемся на город похолодании.

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