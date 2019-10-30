Москва покроется снегом

В некоторых районах Москвы в среду, 30 октября, образуется небольшой снежный покров, но сугробы не вырастут. Об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Она рассказала, что снежный покров высотой 1-2 сантиметра уже образовался на западе Московской области, а вечером ожидается и на окраинах Москвы. «Я думаю, что никаких сугробов не образуется, потому что в черте города, особенно в центре, снег, конечно же, не ляжет, здесь свой микроклимат. Плюс машины на дорогах раскатывают», — отметила специалист.

По словам Волосюк, к утру снежный покров в Подмосковье вырастет до пяти сантиметров, но уже к выходным растает.

Ранее 30 октября столичных водителей призвали не выезжать на летней резине, а также держать дистанцию и быть внимательными на дорогах, чтобы не создавать аварийные ситуации.

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