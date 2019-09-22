Москва полюбилась туристам

Число туристов, посетивших Москву в 2019 году, превысит 24 миллиона человек. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году нам помог чемпионат мира по футболу, но потом там начали говорить: "Слушайте, ну это чемпионат мира по футболу, вот он прошел, на этом туризм закончился". Ничего подобного», — заявил градоначальник.

По его словам, в этом году туристический поток только увеличился. При этом экономике города это принесло порядка 120 миллиардов рублей дохода, уточнил Собянин.

Ранее в сентябре сообщалось, что телеканал CNN включил Москву в десятку лучших мест для осенних путешествий. В частности, туристам посоветовали посетить музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также прогуляться по столичным аллеям и бульварам.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!