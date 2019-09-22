Сегодня в 10:35

Москва полюбилась туристам

Новости /
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число туристов, посетивших Москву в 2019 году, превысит 24 миллиона человек. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году нам помог чемпионат мира по футболу, но потом там начали говорить: "Слушайте, ну это чемпионат мира по футболу, вот он прошел, на этом туризм закончился". Ничего подобного», — заявил градоначальник.

По его словам, в этом году туристический поток только увеличился. При этом экономике города это принесло порядка 120 миллиардов рублей дохода, уточнил Собянин.

Ранее в сентябре сообщалось, что телеканал CNN включил Москву в десятку лучших мест для осенних путешествий. В частности, туристам посоветовали посетить музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также прогуляться по столичным аллеям и бульварам.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.