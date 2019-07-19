Москва просохнет

Дожди в Москве ослабнут 21 июля, а 22 и 23 июля ожидается сухая погода. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Но, вообще, июль у нас самый дождливый месяц, а в этом году дождей мало, так что ничего необычного в них нет», — отметила она.

По данным синоптиков, в столичном регионе в июле, как правило, всегда выпадают обильные осадки. «Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50-70 процентов», — пишет портал «Метеоновости».

Обильные дожди, которые идут в Москве в последние дни, привели к временному затоплению некоторых улиц и объектов транспортной инфраструктуры, в частности, подземных пешеходных переходов. Из-за прохладной погоды в столице фактически завершился купальный сезон.

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