Москва стала самым чистым городом России

В пятерке лидеров по темпам внедрения системы раздельного сбора мусора также вошли Московская, Новосибирска и Оренбургская области и Алтайский край.

Также глава департамента напомнил, что в Москве реализуется программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)» в рамках национального проекта «Экология». В этом году доля ТКО, отправленных на переработку, должна составить 38 процентов, 22,8 процента отправятся на утилизацию, а 77,2 процента — на захоронение.

При этом уже в первом полугодии Москва отправила на переработку 50,7 процента твердых коммунальных отходов.

Ранее жители Алексеевского района столицы пожаловались на мусор, заваливший детскую площадку во дворе одного из жилых домов.

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