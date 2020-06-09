Москва вошла в рейтинг самых дорогих городов для иностранных специалистов

Москва вошла в мировой рейтинг по дороговизне жизни для иностранных специалистов, оказавшись на 21-м месте. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию Mercer.

Таким образом, за год российская столица поднялась в рейтинге Cost of Living Survey на шесть позиций. Первое место занял Гонконг, второе — туркменский Ашхабад, третье — Токио. Следующими в списке значатся Сингапур и Нью-Йорк.

При составлении рейтинга учитывались цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медицинское обслуживание.

Накануне сообщалось, что Москва благодаря программе поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса возглавила рейтинг «антикризисных» мегаполисов. Специалисты отмечают, что мерами поддержки в российской столице могут воспользоваться более 20 тысяч компаний и предприятий — по этим показателям Москва выигрывает у Лондона, Нью-Йорка и Гонконга.

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