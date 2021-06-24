Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России, составленный Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Как отметила заммэра, на сегодняшний день в Москве работает более 130 тысяч технологических компаний, причем 68 процентов из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в различных сферах, в том числе новые материалы, электронику, информационные технологии. Кроме того, в городе комплексно развивается инновационный кластер — в областях инфраструктуры, финансовой поддержки, цифровых сервисов, образовательных программ и консультаций.

Еще одна важная часть городской системы для развития технологий — Московский инновационный кластер (МИК), к которому присоединились уже 22 тысячи компаний. В прошлом году его участникам одобрили субсидии и гранты примерно на один миллиард рублей.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин добавил, что в комплексную систему экосистему поддержки технологической отрасли входят технопарки. Их насчитывается 43, все они оснащены инфраструктурой для разработки и производства инновационной продукции.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» Высшей школы экономики Евгений Куценко указал, что первое место столицы обеспечили высокие позиции по ключевым составляющим системы инноваций, а также цифровые возможности и мощный сектор наукоемких услуг.

Ранее сообщалось, что Москва стала одним из лидеров по объему инновационных практик, внедренных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, столица оказалась на третьем месте — ее опередили лишь Сан-Франциско и Нью-Йорк. В указанный перечень также вошли Бостон, Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

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