Из-за снегопада и гололедицы Москва встала в девятибалльных пробках в пятницу, 12 февраля. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Пробки».

По информации на 15:40 мск, загруженность наблюдается на центральных улицах и большинстве набережных, шоссе и вылетных магистралях. Кроме того, скорость движения автомобилей снижена почти на всей протяженности МКАД и Садовом кольце.

На карте сервиса также можно заметить множество аварий, а на некоторых участках дорог перекрыто движение.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) объявил штормовое предупреждение. Оно действует с 12 по 14 февраля из-за сильного снегопада.

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