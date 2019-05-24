Москва встала в пробках до обеда

В пятницу, 24 мая, в Москве начались традиционные для конца рабочей недели пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 13:25, загруженность дорог оценивается в 7 баллов из 10 возможных.

По прогнозам аналитиков, движение станет еще плотнее к 17-18 часам. К 19:00 ситуация несколько улучшится.

В настоящее время самая сложная обстановка складывается в центре города: движение затруднено почти на всем протяжении Садового кольца, на Тверской улице, а также на Сретенке, Новом Арбате и Пречистенской набережной.

Внутренняя часть ТТК стоит от 4-го Рощинского проезда до пересечения с Волгоградским проспектом.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) говорили, что на трафик не лучшим образом влияют и дорожные работы. «Самые масштабные комплекс ЖКХ ведет на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакад, но много и мелких ограничений по всему городу», — уточнили в организации.

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