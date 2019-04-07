Сегодня в 14:11

Москва встанет в пробках

Новости /
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Из-за закрытых станций метро Таганско-Краснопресненской линии на юго-востоке столицы ожидаются серьезные пробки. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что на магистралях обеспечен приоритет городскому транспорту. «Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы», — говорится в сообщении. Рекомендуемое время для выезда поездок в сторону центра — до 6:30 по московскому времени, для возвращения — после окончания вечернего часа пик (21:30 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что в московском метро временно закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии — между станциями «Пролетарская» и «Котельники». Временное закрытие станций «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.