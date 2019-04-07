Москва встанет в пробках

Из-за закрытых станций метро Таганско-Краснопресненской линии на юго-востоке столицы ожидаются серьезные пробки. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что на магистралях обеспечен приоритет городскому транспорту. «Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы», — говорится в сообщении. Рекомендуемое время для выезда поездок в сторону центра — до 6:30 по московскому времени, для возвращения — после окончания вечернего часа пик (21:30 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что в московском метро временно закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии — между станциями «Пролетарская» и «Котельники». Временное закрытие станций «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» необходимо для проходки тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.