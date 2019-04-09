Москва встанет в семибалльных пробках

В Москве к 19:00 прогнозируется серьезное ухудшение транспортной ситуации. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки».

По информации, размещенной ресурсом, к этому часу пробки могут достигнуть семи баллов по десятибалльной шкале. К 20:00 ситуация на дорогах улучшится.

Ранее сообщалось, что в Москве досрочно открыли закрытые станции Таганско-Краснопресненской линии метро. «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» были временно закрыты для проходки тоннеля новой Некрасовской линии.