Закрытые станции московского метро откроют раньше времени

Закрытые станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро откроют во вторник, 9 апреля, с 14:00 по московскому времени. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. «Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что для проходки тоннеля новой Некрасовской линии временно закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Предполагалось, что ограничения будут действовать до 11 апреля.