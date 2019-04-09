Сегодня в 12:23

Закрытые станции московского метро откроют раньше времени

Новости /
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Закрытые станции Таганско-Краснопресненской линии столичного метро откроют во вторник, 9 апреля, с 14:00 по московскому времени. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что компенсационные маршруты продолжат работать до ночи. «Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что для проходки тоннеля новой Некрасовской линии временно закрыты станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Предполагалось, что ограничения будут действовать до 11 апреля.

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.