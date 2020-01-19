Москва заработала на туристах 150 миллиардов рублей

Доходы бюджета Москвы от туризма и фестивалей в 2019 году выросли почти на 30 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили «Интерфаксу» в Оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».

Как уточнили в Оргкомитете, в общей сложности в минувшем году столица заработала на туристах и фестивалях 147 миллиардов рублей против 118 миллиардов рублей в 2018-м. Там добавили, что туристы впервые потратили в Москве более 1 триллиона рублей — почти в пять раз больше, чем в 2010 году.

Всего в прошлом году столицу посетили 25 миллионов туристов, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2018 году.

Ранее в январе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу за новогодние праздники посетили 5 миллионов туристов. По его словам, туристы приезжали со всей России, а также из Германии, Франции, Италии и Китая.

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