Москву на новогодние праздники посетили 5 миллионов туристов

Около 5 миллионов туристов посетили Москву во время прошедших новогодних праздников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 12 января, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

По словам градоначальника, «все гостиницы заполнены, в центре мест нет». Туристы приехали со всей страны, а также из Германии, Франции, Италии и Китая. Благодаря работе городских служб празднование прошло «без каких-либо серьезных приключений», отметил Собянин.

В 2019 году Москва была признана лучшим городом для туризма по версии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». В пресс-службе столичного комитета по туризму сообщили, что около 12,8 миллиона человек посетили российскую столицу в 2010 году, и порядка 23,5 миллиона — в 2018-м. По итогам прошлого года власти ожидали рекордного турпотока в 25 миллионов человек, с учетом краткосрочных экскурсий — в 40 миллионов.

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