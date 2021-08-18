Москве пообещали ливни с грозами и градом

Москве в период с 16:00 среды, 18 августа, по 10:00 четверга, 19 августа, пообещали сильный дождь с грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по столице.

В ведомстве порекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также автовладельцам напомнили об ухудшении видимости во время грозы и опасности совершения маневров на мокрых дорогах.

Москвичам посоветовали не парковать транспортные средства у шатких конструкций и деревьев, не оставлять на улице детей без присмотра и быть внимательными.

По данным портала Гидрометцентра России, в столице ожидается от плюс 27 до 29 градусов. В ночь с 18 на 19 августа температура опустится до плюс 17 градусов.

Ранее стало известно, что погода в сентябре не удивит москвичей и будет соответствовать климатической норме. По словам синоптика, в первый месяц осени в Москве днем тепло установится на уровне плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 5-10 градусов.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!