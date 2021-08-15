Синоптик рассказала о погоде в Москве в сентябре

Погода в сентябре не удивит москвичей и будет соответствовать климатической норме, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

По словам синоптика, сентябрь не станет шокировать россиян температурными аномалиями, в большей части страны она не будет отличаться от предыдущих лет. Так, в первый месяц осени в Москве днем тепло установится на уровне плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 5-10 градусов. Если незначительно похолодает, то стоит ожидать днем плюс 5-10 градусов, ночью — 1-6 тепла.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Москве ожидаются несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы сначала придется столкнуться с холодами.

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