Москве предрекли абсолютный рекорд по сугробам и «пик ненастья»

Сугробы в Москве ко Дню святого Валентина могут «дотянуть» до абсолютного рекорда этого дня и вырасти до 60 сантиметров, предрек ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выпадет до 28 миллиметров осадков в Москве, это почти 80 процентов месячной нормы, и сугробы подрастут до 57 сантиметров в Москве и в области — до 70 сантиметров.

Тишковец также предупредил, что погода с каждым разом будет все хуже. «На пик ненастье выйдет сегодня вечером и особенно в ночь на субботу», — сказал синоптик.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) штормовое предупреждение. Оно действует с 12 по 14 февраля из-за сильного снегопада.

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