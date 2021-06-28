Москвич дал совет желающим пойти в ресторан с QR-кодом

В Москве пожаловались на требование ресторана предъявить, помимо QR-кода, один документ для входа в заведение. Местный житель Владимир Никитин в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook посоветовал москвичам, желающим посетить кафе, взять с собой паспорт.

«Если вы думаете, что QR-кода достаточно для входа в кафе и рестораны, то это только часть правды. Прихватите с собой также и паспорт, будут сличать данные. Всем приятного аппетита!» — написал пользователь соцсети.

В ответ на это другая участница группы Анна Борзова отметила, что ей «как-то совсем расхотелось в рестик по паспорту ходить». При этом пользовательница под ником Knyaginya Olga заявила: «А зачем код без паспорта? Логично, по-моему». В комментариях под постом многие согласились с девушкой и отметили, что информацию про паспорт они уже слышали. А также заметили, что показать его не проблематично.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. В оперштабе столицы разъяснили, что получить такой код могут три категории граждан на портале Госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

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