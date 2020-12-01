Москвич годами принимал 12-килограммовую опухоль за «пивной живот»

Московские врачи удалили 12-килограммовую опухоль 64-летнему жителю столицы, который годами не обращался к медикам, так как принимал ее за «пивной живот». Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Мужчина с жалобами на тянущую боль в области поясницы обратился в отделение урологии городской клинической больницы имени Виноградова. Кроме того, врачам он пожаловался на проблемы с кишечником и мочеиспусканием. Специалисты также заметили у москвича асимметрию живота.

Медики провели осмотр и компьютерную томографию, в результате чего обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки и приняли решение проводить операцию. Москвич был удивлен диагнозом, поскольку из-за пристрастия к пиву долгое время не уделял внимание существующим проблемам со здоровьем и не обращался к медикам. Химиотерапия мужчине не потребовалась, ни врастания новообразования в соседние органы, ни отдаленных метастазов выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в Красногорской городской больнице №1 медики провели операцию на открытом мозге пациентке, которая в это время оставалась в сознании. У женщины при обследовании нашли доброкачественную внутримозговую опухоль в мозге «размером с теннисный мяч». У пациентки могли появиться проблемы с произношением и пониманием слов, если бы врачи не провели операцию.

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