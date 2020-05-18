Москвич избил таксиста и уехал на его машине

В столице мужчина избил водителя такси и уехал на его машине. Полиция разыскивает злоумышленника, рассказали в понедельник, 18 мая, ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

«Около 03:40 мск на Святоозерской улице между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого клиент нанес таксисту телесные повреждения, а затем сел за руль его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что вскоре похищенную машину обнаружили брошенной недалеко от места происшествия.

В конце апреля в Москве водитель такси избил пассажирку из-за проблем с ее цифровым пропуском. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как таксист сначала вытаскивает женщину из машины, а затем наносит ей несколько ударов, в результате чего она падает на асфальт. После короткой перепалки он уезжает, так и не дав клиентке сесть в автомобиль.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!