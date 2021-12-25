Москвич лишился 40 тысяч рублей из-за просьбы лжедепутата купить коньяк

В Москве мужчина помогал своей супруге с организацией корпоратива, согласившись доставить некий дорогостоящий предмет для праздника, пишет РЕН ТВ.

По приезде на место ему позвонил неизвестный человек, представившийся депутатом, и попросил россиянина купить коньяк. Деньги за алкоголь лжепарламентарий обещал перевести своей жертве на карту. В результате ряда махинаций со счета москвича были списаны около 40 тысяч рублей, в связи с чем мужчина принял решение обратиться в полицию, посчитав, что стал жертвой афериста.

Ранее директор одного из подразделений российского провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов Дмитрий Бондарь предупредил россиян об активизировавшихся мошенниках, которые действуют по схеме с подменой паролей.