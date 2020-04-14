Москвич на BMW нарушил режим изоляции и напал на гаишника

В Москве водитель BMW был остановлен сотрудником ГИБДД и напал на него. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 13 апреля москвич выехал на встречную полосу на дороге возле дома в Походном проезде. Когда его остановил гаишник, мужчина вел себя дерзко и ударил правоохранителя по лицу. Последнему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей лица.

В настоящее время нарушителя режима изоляции задержали. Он направлен в отдел для дальнейшего разбирательства.

С конца прошлой недели на съездах с МКАД начали появляться патрульные точки для контроля соблюдения режима самоизоляции во время пандемии. На данный момент там работают наряды Госавтоинспекции, которые следят за движением транспорта и уточняют у водителей и пассажиров причину въезда на территорию столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что со среды, 15 апреля, в столице будет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков уже началось. На первом этапе они необходимы для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, если это понадобится, уточнил Собянин.

За последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения в столице составило 13 002, выздоровели 1016 человек, умерли 95 человек.

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