Москвич набросился на покашлявшую без маски женщину в метро

В московском метро женщина попыталась проехать в вагоне без защитной маски, покашляла и вызвала возмущение находящегося поблизости мужчины. Он набросился на москвичку и начал ее бить, происшествие попало на видео, его публикует газета «Известия».

На кадрах видно, что мужчина сначала толкает женщину, потом пытается схватить ее за руку. За москвичку сразу вступаются другие пассажиры метро.

Издание пишет, что нападавший подошел к женщине еще на платформе, пока они ждали поезд, а уже в вагоне ударил ее. Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная».

Ранее московские власти призвали москвичей по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте. Соответствующие рекомендации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом были размещены на сайте департамента здравоохранения столицы.

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