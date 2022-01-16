Москвич начал поиски потерявшего свою сову мага

Житель Москвы в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» начал поиски человека, которому принадлежит найденная им сова.

Мужчина пояснил, что встретил птицу возле своего подъезда и на вид она выглядит ухоженной и умной. «Дамы и господа, маги и магини, сотрудники IT, медицинские работники, а также ведьмаки и ведьмачки, не удручен ли кто потерей совы?» — написал он. Обращение мужчины развеселило пользователей сети. Многие в шутку предположили, что сова искала в столичном районе волшебника, чтобы отдать ему приглашение в школу волшебства Хогвартс.

«Значит где-то рядом Гарри Поттер», «Видимо, приглашение, которое она принесла, было адресовано не вам», «Кому-то пришло письмо из Хогвартса», — прокомментировали юзеры. Одна из подписчиц сообщества предположила, что птица могла улететь у кого-то из дома, испугавшись салютов и петард в новогодние праздники.

Ранее в одном из столичных дворов россиянин заметил сидящего на дереве филина. Мужчина решил, что птице нужна помощь, и обратился к пользователям сети за советом.