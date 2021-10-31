Москвич нахамил кассиру и получил бургером в лицо

Конфликт между покупателем и кассиром произошел в кафе, расположенном в столичном районе Коньково. На кадрах, появившихся в сети, видно, как между мужчиной и женщиной сначала произошла словесная перепалка, в ходе которой москвич назвал кассиршу «обезьяной». После этого она кинула в него едой. Далее женщина попросила остальных сотрудников успокоить хулигана. Кроме того, она неоднократно требовала убрать камеру.

Пользователи сети заступились за сотрудницу кафе, отметив, что работа в сфере обслуживания достаточно сложная, а такие неадекватные люди могут сделать ее невыносимой. «Правильно сделала. Люди не понимают, как тяжело работать в сфере обслуживания, особенно на фудкорте. Почему-то люди считают, что раз ты клиент, то работнику можно даже в лицо дать за то, что он купил позиций на 300 рублей, ведь клиент всегда прав и его желания нужно выполнять», «Хамство у нынешней молодежи зашкаливает! Работников за людей не воспринимают вовсе! Мало еще получил! Жалко только, что работника все равно уволят», «Для чего провоцировать? Не просто же так он начал снимать. Шел специально за скандалом. Таким вообще отказывать в обслуживании надо», — прокомментировали юзеры.

Ранее двое уроженцев Кавказа ограбили аспиранта ВШЭ после того, как он якобы выкинул их еду в «Бургер Кинге».