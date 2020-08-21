Москвич нашел в магазине «дышащий» арбуз

Москвич нашел в магазине арбуз, который может «дышать». Видеозапись опубликована в пятницу, 21 августа, на портале «Москва 24».

Горожанин заснял мятый арбуз, непригодный к продаже. При этом заметно, как продавщица пытается закрыть рукой дырку на нем. «Он дышит, понимаете? Он еще живой!» — заявил мужчина.

Женщина же ответила, что всегда перед тем, как выложить товар на витрины, осматривает его, но сейчас ей не хватило времени и она не успела это сделать.

В июле специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова дала москвичам несколько советов по выбору арбузов и дынь. По ее мнению, стоит приобретать такой товар лишь в проверенных местах. У продавца также можно попросить документы, подтверждающие безопасность продукции.

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