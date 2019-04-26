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Москвич назвал настоящую столичную роскошь

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Москвы Павел Пряников пожаловался в Facebook на дискомфорт из-за шума транспорта и уличных музыкантов.

«Ты вынужден помимо своей воли всегда находиться в шумовом дискомфорте, то есть принудительной невротизации. Тишина в Москве становится настоящей роскошью», — признался он.

Горожанин привел в пример Новый Арбат, на одной стороне которого он наблюдал сразу четыре музыкальных коллектива. «Если раньше они играли на акустике, то сейчас все — на электрике и с усилителями. Настоящий рок-концерт тебя преследует всюду», — добавил Пряников. Похожая ситуация, по его словам, и возле станции метро «Новокузнецкая».

Публикации Пряникова часто вызывают оживленные дискуссии. Так, ранее в апреле москвич высказался за установку в России памятников советскому государственному деятелю Лаврентию Берии, чем инициировал немало споров.

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