Москвич назвал пять самых бюджетных питейных заведений города

Специальный корреспондент «Сноба» назвал пять московских мест, где на 1000 рублей можно «напиться, как на свадьбе». Статья опубликована на портале с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

На первое место в списке корреспондент поставил «Хинкальную» на Садовнической. Журналист отметил, что в народе это заведение известно под названием «Анжела Плюс», но почему — никто не знает. В публикации «Хинкальную» назвали самым экономным кабаком Замоскворечья, однако предупредили, что не стоит занимать места, где обычно сидят «мрачные грузины», чтобы не нарваться на конфликт.

На второе место рейтинга попала рюмочная «Цыпа» на Покровке, которую на первый взгляд можно перепутать с магазином. Ее особенность в том, что за прилавком можно расположиться на барных стульях. «Это единственный магазин в городе, который разливает водку по 50 граммов», — рассказал корреспондент, добавив, что у самых дешевых сортов достаточно резкий вкус.