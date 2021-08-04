Москвич назвал пять самых бюджетных питейных заведений города
Специальный корреспондент «Сноба» назвал пять московских мест, где на 1000 рублей можно «напиться, как на свадьбе». Статья опубликована на портале с предупреждением о вреде чрезмерного употребления алкоголя.
На первое место в списке корреспондент поставил «Хинкальную» на Садовнической. Журналист отметил, что в народе это заведение известно под названием «Анжела Плюс», но почему — никто не знает. В публикации «Хинкальную» назвали самым экономным кабаком Замоскворечья, однако предупредили, что не стоит занимать места, где обычно сидят «мрачные грузины», чтобы не нарваться на конфликт.
На второе место рейтинга попала рюмочная «Цыпа» на Покровке, которую на первый взгляд можно перепутать с магазином. Ее особенность в том, что за прилавком можно расположиться на барных стульях. «Это единственный магазин в городе, который разливает водку по 50 граммов», — рассказал корреспондент, добавив, что у самых дешевых сортов достаточно резкий вкус.
Третье место в списке заняла знаменитая чебуречная «Дружба» в Панкратьевском переулке. «Дешево и сытно, а по вечерам опасно и весело», — кратко описал место автор статьи. Также он рассказал, что иногда посетители распивают внутри свой алкоголь, а стульев и диванов в помещении не предусмотрено.
Четвертую и пятую позицию в списке заняли кафе на Преображенском рынке и «Парос» на Спартаковской с самыми дешевыми настойками в городе. Основной контингент на Преображенском рынке — это компании кавказцев, местные продавцы и одинокие пенсионеры. Спецкор отметил, что закусывал водку принесенной с собой клубникой и ему никто не сделал замечание. «Парос», возможно, — единственное, по словам автора статьи, заведение в Москве, которое не закрывалось на карантин. Владеет им пожилая женщина по имени Сусанна Тапалцян, которая утверждает, что она кандидат биологических наук.
В августе 2020 года в Москве открылся самый маленький в мире бар. Заведение расположилось на территории кластера «Профсоюз». Внутри могут разместиться всего два посетителя и бармен.
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