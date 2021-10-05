Москвич не справился с секс-игрушкой и вызвал спасателей

57-летний житель столицы не смог снять эрекционное кольцо с полового органа и вызвал на помощь спасателей. Об инциденте рассказал Telegram-канал издания Baza.

Россиянин надел секс-игрушку на пенис, после чего понял, что она не снимается. Через какое-то время орган посинел и онемел. Мужчина приехал в больницу и пожаловался, что не может даже сходить в туалет. Врачи также не справились и не смогли помочь москвичу, тогда тот обратился в МЧС.

К мужчине отправили сотрудников службы спасения. О последствиях инцидента не сообщается.

Ранее москвичка не смогла снять кольцо с пальца без помощи спасателей. Жительница Южного Бутово пыталась избавиться от украшения с помощью маникюрных ножниц, которые также застряли на опухшей после сна руке. К моменту приезда спасателей возникла вероятность гангрены.