Москвич-мошенник обманул проститутку-аферистку

В Москве проститутку-аферистку обманул ее же клиент — девушка через мобильный банк перевела мошеннику около восьми тысяч рублей. Об этом в среду, 8 июля, «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что в полицию обратилась потерпевшая с просьбой найти злоумышленника и вернуть ей почти восемь тысяч рублей. «Она пояснила, что передала банковские реквизиты для оплаты за услуги сексуального характера», — заметил собеседник газеты.

По словам потерпевшей, в мессенджере ей написал горожанин, просивший встречи, чтобы заняться сексом. Отмечается, что время и место обговорили заранее. Кроме того, девушка попросила перевести аванс.

Молодой человек согласился и попросил проститутку прислать номер карты. После того, как она прислала реквизиты, мошенник попросил отправить код-пароль, присланный на ее телефон. Он заявил, что в финансовой организации, которой принадлежит его банковская карта, все операции проводятся именно так. Девушка поверила и таким образом потеряла около восьми тысяч рублей. Она не предполагала, что ее будут обманывать тем же способом, что и она своих несостоявшихся клиентов.

Источник в правоохранительных органах заявил, что ежедневно в полицию обращаются мужчины, которых обманули на деньги аферистки из этой сферы. «Схема очень простая: выбранная девушка обещает приехать только тогда, когда парень внесет предоплату за встречу. Когда деньги поступают на счет, девушка продолжает и дальше требовать определенную сумму, в противном случае она откажется от встречи», — рассказал он.

Правоохранительные органы начали расследование. Известно, что мобильный номер мошенника зарегистрирован на территории Украины.

18 июня также стало известно, что жительница Москвы лишилась более 4,5 миллиона рублей из-за мошенника, представившегося известным генералом ВВС США Фрэнком Горенцом, который закончил свою службу в 2016 году. Мошенник рассказал, что он якобы находится на секретной миссии ООН в Сирии и в рамках своего контракта не может самостоятельно получить медицинскую помощь.

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