Москвич обокрал своего деда — ветерана ВОВ

В Москве внук обокрал собственного деда — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

41-летний россиянин вместе с приятелем спланировали ограбление 93-летнего пенсионера. Мужчины пришли в гости к ветерану с оружием и начали требовать деньги. Пожилой мужчина отдал внуку все накопления и ценные вещи — 3000 рублей, старый телефон и банковскую карту с пустым счетом. После ухода злоумышленников ветеран вызвал полицию.

Через несколько часов внука задержали. На него завели уголовное дело за грабеж, кроме того, родственнику ветерана грозит статья за наркотики.

93-летний ветеран ВОВ Николай Григорьевич Суша, ставший жертвой ограбления со стороны собственного внука, участвовал в строительстве МГУ и более 50 лет проработал на Северной водопроводной станции. Пенсионер проживает в Северном районе Москвы, информация об этом есть в группе управы «ВКонтакте». У ветерана двое сыновей.

По данным на май 2021 года, в Москве проживает 4095 ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались на фронте. С учетом тружеников тыла их количество возрастает до 37 351 человек.