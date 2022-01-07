Москвич обошел с ревизией все катки своего района

Участник группы Facebook «Уютный Академический» обошел с ревизией все бесплатные катки своего района и рассказал соседям об их плюсах и минусах.

«Удивительно, но на четырех из восьми я застал свободно катающихся и два хоккейных матча. А на одном застал трех сотрудников “Жилищника”, выметавших снег. На других катках не было никого, но были многочисленные следы эксплуатации: изрезанный лед, забытые варежки», — написал автор топика.

Он также отметил, что где-то катки маленькие, уютные и подходящие для начинающих. А где-то — настоящие спортивные сооружения большого размера, которые годятся и для полномасштабных соревнований.

Из всех осмотренных ледовых покрытий мужчина отметил несколько хороших катков по следующим адресам: улица Кржижановского, дом 3, корпус 1 и дом 8, корпус 2; улица Вавилова, дом 35, корпус 1 и дом 1; Профсоюзная улица, дом 8, корпус 2.

Ранее жители столицы поспорили из-за катков в столице. Россияне разделились на два лагеря: одни жаловались на отсутствие залитых катков в районе, другие же, наоборот, отметили изобилие мест для зимних забав.