Москвич обратился в полицию из-за убийства его кошки

Москвич обратился в полицию из-за того, что неизвестный дважды выстрелил в его домашнюю кошку, после чего животное умерло. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. В воскресенье, 12 июля, хозяин животного написал заявление в местном полицейском участке с просьбой разыскать неизвестного, выстрелившего в его питомца и скрывшегося после этого с места преступления. Отмечается, что из-за серьезных ранений кошка вскоре умерла.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства домашнего животного.

8 июля стало известно, что в Одинцовском районе Московской области убили кошку породы каракет, считающейся очень редкой и дорогой. По оценкам заводчиков, стоимость этого животного может достигать 500 тысяч рублей.

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