Москвич оставил ребенка в коляске в метро

На станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии обнаружили маленького ребенка, сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что ребенку примерно 1,5 года. Москвич забыл коляску с ребенком и вышел из вагона метро.

Позднее стало известно, что столичная полиция установила родителей ребенка. «Мужчина находится в состоянии опьянения. Также установлена мать несовершеннолетнего, которая вызвана в отдел полиции, после чего ребенок будет передан матери», — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

На мужчину составлен административный протокол.

В июле мать бросила младенца в одном из хостелов на улице Добролюбова в Москве. Прокуратура Москвы проводит проверку после того, как 27-летняя женщина оставила девочку, которой меньше года, одну. Свой поступок она объяснила тем, что не хочет содержать ребенка и продолжать его воспитание, так как не имеет постоянного заработка и места жительства.