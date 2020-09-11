Москвич отправился в лес за грибами и нашел «ведьмин круг»

Житель Москвы отправился в лесной массив Лосиный Остров за грибами и нашел так называемый ведьмин круг — грибы, выросшие в виде кольца. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на один из местных пабликов в социальных сетях.

Эксперты отмечают, что подобные кольца появляются из-за роста грибницы во всех направлениях. «Это, конечно, красивое зрелище. Плодовые тела формируются как раз по границе, поскольку в центре грибница уже старая», — рассказала миколог, доктор сельскохозяйственных наук Ксения Алексеева.

Она уточнила, что «ведьмины круги» встречаются редко, так как из-за тех или иных препятствий грибница не всегда может образовать кольцо. В таком виде растут гумусовые сапротрофы — шампиньоны, дождевики и другие. Также специалист развеяла мифы вокруг происхождение названия этого явления. По ее словам, в Средние века люди не могли объяснить, откуда берутся круги из грибов, из-за чего связывали их с мистикой.

В октябре 2019 года житель Подмосковья также обнаружил «круг» из грибов в лесу. «Дверь в сверхъестественное», — написал он в социальных сетях. Тогда миколог Михаил Вишневский заявил, что подобные «ведьмины круги» характерны для многих видов грибов.

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